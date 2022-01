Amici 21, inizia la corsa al serale: consegnate le maglie

L’edizione numero 21 di Amici entra sempre più nel vivo. Nel nuovo pomeridiano, in onda domenica 23 gennaio alle 14 su Canale 5, sarà fatto il primo vero passo verso il serale: la consegna delle maglie.

Come avvenuto lo scorso anno, tutti i talenti della scuola riceveranno la loro maglia, ma dovranno dimostrare fino all’ultimo di meritare un posto nella fase finale del talent.

Per questo la gara si fa sempre più serrata. Nella puntata di domenica vedremo ospite in studio Gerry Scotti, che giudicherà le esibizioni cover dei cantanti. Dalla somma della sua classifica più altre tre formulate in settimana, sarà presa da uno dei professori una decisione importante: uno dei ragazzi dovrà abbandonare la scuola.

Superospite della puntata il cantautore Franco126, che presenterà un medley della hit ‘Stanza singola’ e del nuovo singolo ‘Scandalo’, estratto dal suo ultimo EP ‘Uscire di scena’.