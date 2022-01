Too Hot To Handle 3, le coppie sono ancora insieme?

Nuovo cast, nuova ambientazione, nuove coppie. La terza stagione di Too Hot To Handle è su Netflix, con 10 episodi piccanti che hanno fatto schizzare il reality show nella top 10 Italia della piattaforma.

Come le edizioni precedenti, anche quella del 2022 ha visto formarsi alcune coppie, che hanno giurato di voler coltivare il rapporto seriamente, anche dopo il programma. Tuttavia, al momento nessuno ha la certezza del loro destino.

Netflix, infatti, ha posto il veto ai protagonisti di parlare delle loro relazioni fino alla Reunion, l’episodio speciale che potrebbe arrivare a breve sul canale YouTube ufficiale.

In attesa della puntata che svelerà il percorso dei personaggi post-show, ecco quello che sappiamo sulle coppie di Too Hot To Handle 3.

Avrà davvero funzionato il ritiro per questi playboy e playgirl incalliti?

Le coppie di Too Hot To Handle 3

Sono due le coppie che hanno resistito fino alla fine di Too Hot To Handle 3: Harry e Baux e Nathan e Holly.

Harry e Beaux

Beaux e Harry si sono fidanzati alla fine di To Hot To Handle 3 e il loro rapporto sembra uno dei più solidi nati all’interno dello show.

E una volta fuori?

Sebbene Harry e Beaux non abbiano confermato ufficialmente la loro relazione, ci sono alcuni indizi che possono far supporre che i due siano ancora molto vicini.

Scorrendo sul profilo Instagram di Harry, un suo post del 16 gennaio è stato commentato da Beaux con un’emoji con occhi a cuore, a cui Harry ha risposto con un’emoji col cuore. In una recente intervista a Capital FM, Beaux ha dichiarato che lei e Harry si sentono ancora. Dopo l’episodio in cui Lana ha dato alla coppia il semaforo verde “Io e Harry siamo diventati più forti”, ha raccontato. “Voglio dire, è stato strano perché quando è entrato per la prima volta non mi piaceva molto, quindi era pazzesco che ogni giorno costruissi quella connessione, e da allora ci siamo avvicinati sempre di più. Siamo ancora molto in contatto, è fantastico, è letteralmente come la mia versione maschile”.

Chissà…



Nathan e Holly

La coppia che ha infranto più regole di tutte le edizioni è ancora insieme?

Nathan e Holly si sono piaciuti fin dall’inizio di To Hot To Handle 3 e nel corso del programma hanno avuto un rapporto altalenante, in cui il bel sudafricano ha dato del filo da torcere alla sua metà. Sul finale però, Nathan ha messo la testa a posto, e ha deciso di impegnarsi seriamente con Holly.

Sarà stato così anche fuori dallo show?

Anche in questo caso, la risposta è forse.

In un’intervista con Capital FM, Nathan ha confermato che lui e Holly si sono visti almeno una volta a Londra dopo aver terminato le riprese di Too Hot to Handle. “Ci siamo divertiti moltissimo nello show, ci siamo divertiti molto fuori dallo show, è venuta a Londra, abbiamo fatto le nostre cose. Abbiamo messo una pausa solo per il COVID, poi potrò volare negli Stati Uniti per andare a vederla, ma vedremo a che punto siamo quest’anno”. Holly ha aggiunto: “Io e Nathan, abbiamo una storia incredibile, voglio dire, è un uomo incredibile e io sono così fortunata che, tra tutte le esperienze, abbiamo vissuto una stagione incredibile”.



Non resta che aspettare la puntata Reunion per tutti i dettagli!