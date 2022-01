GF Vip 6, lite in studio tra Aldo Montano e Alex Belli: “Sei ridicolo”

È ancora lite tra Aldo Montano e Alex Belli. Dopo la famosa querelle all’interno della casa più spiata d’Italia, i due gieffini sono stati protagonisti di uno nuovo scontro in diretta nello studio del Grande Fratello Vip 6.

Dopo il confronto con la moglie Delia Duran e Soleil Sorge, Alex ha proseguito la discussione con Alfonso Signorini e le opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. L’atmosfera si è scaldata e, nello stacco della pubblicità, è andato in scena il drama.

Non sappiamo cosa sia successo di preciso a telecamere spente, ma tra Aldo e Alex sono volate parole grosse, al punto che l’attore ha abbandonato per diverso tempo lo studio. “Fa il provocatore di basso livello, con me casca malissimo. Spero che un calcio nel sedere glielo dia la moglie”, ha affermato Aldo una volta tornato il collegamento.

Al rientro di Alex, i toni si sono riaccesi.

Aldo asfalta CentoVetrine. Tutto il popolo Twitter è con te! #gfvip pic.twitter.com/9vuysBXVKe — La Verità (@LaVerit7) January 21, 2022