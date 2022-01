Eurovision 2022, svelato lo slogan ufficiale

E’ Il Suono della Bellezza – The Sound of Beauty lo slogan ufficiale dell’Eurovision Song Contest 2022. La Rai ha svelato il claim scelto per l’edizione italiana della kermesse, che andrà in scena al Pala Olimpico di Torino il 10, 12 e 14 maggio.

Maggiori dettagli saranno annunciati lunedì 24 gennaio.

Eurovision Song Contest 2022

Saranno 41 i paesi che parteciperanno all’Eurovision Song Contest 2022 il prossimo maggio. Si riuniranno tutti a Torino per un’edizione organizzata dall’European Broadcasting Union (EBU) e dal suo membro italiano Rai e in programma al Pala Olimpico di Torino il 10, 12 e 14 maggio 2022. Ai 39 partecipanti dell’ultimo Esc si uniranno Montenegro e Armenia”.

I partecipanti

I seguenti paesi (e le emittenti membri dell’EBU) parteciperanno all’Eurovision Song Contest 2022 a Torino:

Albania (RTSH)

Armenia (AMPTV)

Australia (SBS)*

Austria (ORF)

Azerbaigian (Ictimai TV)

Belgio (RTBF)

Bulgaria (BNT)

Croazia (HRT)

Cipro (CyBC)

Repubblica Ceca (CT)

Danimarca (DR)

Estonia (ERR)

Finlandia (YLE)

Francia (FT)

Germania (ARD/NDR)

Georgia (GPB)

Grecia (ERT)

Islanda (RUV)

Irlanda (RTE)

Israele (KAN)

Italia (RAI)

Lettonia (LTV)

Lituania (LRT)

Malta (PBS)

Moldavia (TRM)

Montenegro (RTCG)

Paesi Bassi (AVROTROS)

Macedonia del Nord (MKRTV)

Norvegia (NRK)

Polonia (TVP)

Portogallo (RTP)

Romania (TVR)

Russia (RTR)

San Marino (RTV)

Serbia (RTS)

Slovenia (RTVSLO)

Spagna (TVE)

Svezia (SVT)

Svizzera (SRG SSR)

Ucraina (UA:PBC)

Regno Unito (BBC)

*Associato EBU