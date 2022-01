Squid Game, Netflix conferma la seconda stagione

Era quasi certo, ma adesso arriva la conferma definitiva. Non solo ci sarà la seconda stagione di Squid Game, ma è in cantiere qualcosa di più grande.

Ad annunciarlo è Ted Sarandos, co-CEO e chief content officer di Netflix, che in occasione del dibattito sugli utili relativi al quarto trimestre, ha parlato anche del successo della serie sudcoreana.

Alla domanda se fosse prevista una seconda stagione, non ha esistato a rispondere:

“Assolutamente! L’universo di Squid Game è appena cominciato”.

Un’affermazione che fa capire come nei piani di Netflix ci sia l’idea di sviluppare ulteriormente il mondo di Squid Game, andando anche oltre la seconda stagione.

Già lo scorso novembre, il creatore della serie, Hwang Dong-hyukh, aveva annunciato l’intenzione di proseguire con la sua opera. Intenzione che adesso diventerà realtà.