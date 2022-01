Pierpaolo Pretelli positivo al Covid e il web lo supporta: ‘Forza Pier’

“Ciao ragazzi! Purtroppo sono positivo al covid, ma faccio scudo con le mie 3 dosi di vaccino!”. A parlare è Pierpaolo Pretelli che, con una storia su Instagram annuncia ai fan di essere risultato positivo al Covid. Il cantante dovrà quindi saltare l’appuntamento a Domenica, ma ci tiene a rassicurare i suoi follower: “Torno presto”.

La notizia ha fatto il giro dei social e i suoi fan non hanno perso tempo a supportarlo, facendo entrare nelle tendenze di Twitter ‘Forza Pier’.

Tanti i messaggi di solidarietà per Pierpaolo, che una volta guarito tornerà al fianco di Mara Venier a Domenica In.