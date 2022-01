Sfera Ebbasta e Angelina Lacour presto genitori: svelato il sesso e il nome del bebè

Quasi due settimane fa Sfera Ebbasta e Angelina Lacour avevano annunciato sui social l’arrivo del loro primogenito. Sempre attraverso Instagram, la coppia ha svelato – attraverso alcuni scatti dal Gender Reveal Party – il sesso e il nome del bebè. Sfera e Angelina (modella di origini latine, classe 1995) aspettano un maschio, che si chiamerà Gabriel.

I due si sono innamorati nell’estate del 2019 a Ibizia: lui sulla ‘isla’ per le vacanze, lei per lavoro. Da allora non si sono più lasciati.