Temptation Island 10, si farà? L’indiscrezione

“C’è un video per te“. Fino a oggi pensavamo che non avremmo più ascoltato quella solenne affermazione che tanto faceva tremare le coppie di Temptation Island, il viaggio dei sentimenti che animava l’estate di Canale 5. Qualche mese fa era quasi certo che il docu-reality non avrebbe più rivisto luce, perché la Fascino di Maria De Filippi e Banjay non avevano trovato un accordo, con l’intenzione di sostituirlo con il nuovo programma Ultima Fermata.

“Quella conclusa a luglio scorso dovrebbe essere l’ultima edizione di Temptation Island targata Fascino. Infatti, non ci sarebbe l’accordo tra la società controllata al 50% da Maria De Filippi (l’altra metà è nelle mani di Rti-Mediaset) e Banijay, che detiene i diritti internazionali del format”, come annunciato ad agosto.

Secondo quanto riporta in queste ore TvBlog, Temptation Island 10 tornerà in tv. Ultima Fermata, invece, arriverà su Canale 5 (anche se in ballo ci sarebbe anche Italia1) molto probabilmente a marzo. Alla conduzione del relais delle tentazioni tornerà Filippo Bisciglia, al timone del nuovo show dovrebbe esserci Stefano De Martino (ma niente è ufficiale).