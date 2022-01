Achille Lauro: a Sanremo per “fare qualcosa che gli altri non fanno”

“Andare sempre oltre” e “fare qualcosa di diverso, qualcosa in più, non ripetersi”. Achille Lauro continua a stupire e annuncia una serie di show che promettono di essere più di semplici concerti. Date in sospeso da un paio d’anni che, nel frattempo, si sono trasformate e implementate diventando una sorta di “crossover con il genere musical”. È lo stesso artista a raccontare i dettagli di un tour – che prende il titolo di ‘Achille Lauro Superstar – Electric Orchestra’– che partirà a maggio e toccherà le principali città italiane. Sul palco un’orchestra di 52 elementi e la band del rapper, cantautore e performer. “È uno spettacolo unico– anticipa alla stampa il 31enne romano- è qualcosa che non si è mai visto prima nel panorama italiano”.

Cinque mesi su un’isola deserta e il repack di “Lauro”

Ne è sicuro Lauro, reduce da un ‘isolamento’ di cinque mesi su un’isola deserta. Una sorta di vacanza-lavoro che gli ha permesso di staccare dai ritmi quotidiani e ripensare alla scrittura come un “artigiano della musica” perché quanto fatto prima non gli sembrava abbastanza.

“Mi sono allontanato dalla civiltà e ho lavorato tanto– spiega- adesso ho la musica che ci accompagnerà per i prossimi anni”. Su sua stessa ammissione, l’interprete di ‘Me ne frego’ sta vivendo “un momento incredibile”, il cui frutto vedrà la luce l’11 febbraio con l’uscita di una nuova versione del suo ultimo progetto, ‘Lauro’.

Proprio sull’isola sono nati tanti inediti, i primi sette selezionati lo arricchiscono e lo trasformano in ‘Lauro – Achille Idol Superstar’. Tra questi ‘Domenica’, brano che è in gara alla 72esima edizione del Festival di Sanremo. Una canzone che definisce “popolare”, che si lascerà cantare ricordando ‘Rolls Royce’.

A Sanremo senza aspettative

Al Teatro Ariston Achille Lauro chiude un cerchio iniziato tre anni fa ma senza l’obiettivo di dover per forza arrivare primo. “Vado a fare Sanremo– racconta- non tanto per la competizione. Vado lì per fare i miei quattro minuti sul palco e per trasmettere la mia musica e le mie idee”. Una mentalità che riflette la scelta del brano: “Avrei potuto portare un brano più furbo ma ho scelto di portare qualcosa di innovativo e di diverso”. E il messaggio è sempre uno: “Fare qualcosa che gli altri non fanno” e “seguire quel ronzio che nella testa ti indica qual è la strada giusta per te”.

Un concerto nel metaverso

Non a caso, il cantautore è ufficialmente il primo artista in Europa ad aver organizzato un concerto evento nel metaverso. Lo farà grazie a Roblox, mettendo insieme musica e fashion. Icona di stile, Lauro consentirà ai fan di interagire con lui come se ci si trovasse dentro un videogioco.

Gli utenti che parteciperanno potranno essere Lauro, vestirsi come Lauro, comunicare con Lauro e vivere la sua musica in maniera innovativa con le logiche del gaming. I biglietti delle nuove date del tour ‘Lauro – Achille Idol Superstar’ sono disponibili dalle ore 16 di oggi su Ticketone e Ticketmaster.

Tutti i possessori di un biglietto precedentemente acquistato per gli show di Milano, Venaria Reale (To), Cesena, Napoli e Firenze del tour ‘Achille Lauro Live 2022’ dovranno, per assistere ai nuovi show, confermare la loro partecipazione in anticipo su www.clappit.com/achille-lauro- 2022 a partire dalle 11 dell’1 febbraio.