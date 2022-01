Spider-Man: No Way Home, rilasciate (finalmente) le immagini con Holland, Maguire e Garfield

Finalmente, dopo l’uscita e il successo al cinema di Spider-Man: No Way Home, sono state rilasciate le immagini ufficiali con i tre Peter Parker insieme: il nuovo interpretato da Tom Holland e i precedenti Andrew Garfield e Tobey Maguire. A un mese dall’uscita al cinema del nuovo capitolo sull’Arrampicamuri, diretto da Jon Watts, ormai non è più spoiler e i tre interpreti, dopo tanta fatica e tensione nel tenere il segreto, possono tirare un sospiro si sollievo!

Il cinecomic riprende la narrazione dopo i fatti accaduti nel film Spider-Man: Far From Home in cui il villain Mysterio rivela al mondo la vera identità di Spider-Man. Ora che tutti i cittadini di New York hanno scoperto chi si nasconde dietro la maschera del supereroe di quartiere, il giovane Peter Parker (Tom Holland) deve fare i conti con l’opinione pubblica e con la consapevolezza che non potrà mai più separare la propria vita privata da quella di eroe. Tra dubbi interiori e insicurezze il protagonista chiede al collega Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) di far dimenticare a tutto il mondo il suo segreto. Il potente incantesimo lanciato dal Doctor Strange provoca una frattura nel multiverso che ha liberato i più potenti nemici mai affrontati da uno Spider-Man in qualsiasi universo; toccherà al giovane Peter Parker affrontare la sua più grande sfida e salvare il futuro.