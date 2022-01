Mariano Di Vaio papà per la quarta volta, l’annuncio sui social

Mariano Di Vaio ed Eleonora Brunacci sono diventati genitori per la quarta volta: è nata Mia Annabelle. Prima femminuccia in casa Di Vaio-Brunacci dopo tre maschietti Nathan Leone, Leonardo Liam e Filiberto Noah. A dare l’annuncio la coppia sui social, accompagnato da un tenero scatto con la manina della piccola tra le dita di mamma e papà:

“‘Il Signore ha fatto grandi cose per noi, e noi siamo pieni di gioia’ salmo: 126. Benvenuta a Mia Annabelle Di Vaio

È stato un giorno difficile, probabilmente il più difficile dei 4, ma Dio è stato più grande che mai e ha vegliato su mia moglie e la principessa !!! Grazie per i vostri messaggi famiglia, vi amiamo tanto, Ele è ok ora !!! Gli farà piacere leggere i vostri messaggi quando si sveglierà“