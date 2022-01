Gf Vip, dopo lo scontro con Signorini Alex Belli lascia l’Italia e sceglie le notti d’Oriente

Probabilmente nella prossima puntata del Grande Fratello Vip, Alex Belli non siederà in studio. L’attore sui social ha annunciato la sua partenza dall’Italia. La decisione sembra essere arrivata dopo lo scontro di lunedì scorso avvenuto in studio con Alfonso Signorini. Il conduttore, palesemente innervosito dalle parole e dall’atteggiamento di Belli, lo ha ‘cacciato’ fuori dallo studio e l’attore si è alzato senza farselo ripetere.

Dopo aver scritto sui social che il Gf Vip “Non è più il mio game”, sul profilo di Belli sono iniziate una serie di storie a testimonianza la sua partenza fino all’arrivo in un posto sconosciuto in Oriente. Magari, tra le luci dei bazar e il silenzio del deserto, questa volta riuscirà a fare chiarezza sul rapporto con Delia e quello con Soleil.