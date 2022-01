The Batman, ecco il nuovo poster con i personaggi del cinecomic

Warner Bros. Pictures, in queste ore, ha rilasciato il poster (lo trovate in fondo all’articolo) dell’attesissimo The Batman diretto da Matt Reeves che arriverà nei cinema il 3 marzo. Sul nuovo manifesto dai toni caldi, che vanno dal rosso al giallo, vediamo il protagonista Robert Pattinson nel ruolo dell’Uomo Pipistrello/Bruce Wayne, Zoë Kravitz in quello di Selina Kyle/Catwoman, Paul Dano in quello dell’Enigmista, Colin Farrell in quello di Oswald Cobblepot/ il Pinguino. E poi la lo slogan “Smaschera la verità”, già sentito nei trailer promozionali della pellicola.

Il cinecomic – della durata di 3 ore – ci mostrerà una nuova versione del personaggio DC che già promette bene. Del film abbiamo un altro assaggio grazie al nuovo trailer in italiano, che mostra una versione diversa del protagonista rispetto alle precedenti trasposizioni cinematografiche. In un’intervista a Empire, infatti, il regista Matt Reeves ha dichiarato che in fase di sceneggiatura ha preso ispirazione a Kurt Cobain dei Nirvana per ‘disegnare’ Bruce Wayne e metterlo poi nelle mani di Pattinson. Non è un caso se il trailer è accompagnato da una versione orchestrale di Something in the Way dei Nirvana (da Nevermind), uno dei brani più celebri della band. Una canzone che ben descrive le atmosfere della pellicola.

“È stato allora che ho pensato che, invece di rendere Bruce Wayne il playboy che siamo abituati a vedere, c’era un’altra versione del personaggio: l’uomo che aveva attraversato una grande tragedia e si era autorecluso. Così ho cominciato a individuare delle analogie con ‘Last Days’ di Gus Van Sant e a pensare a quella versione inventata di Kurt Cobain chiuso in una casa in rovina. In quel film potevi davvero vedere la vulnerabilità e disperazione di Cobain, ma anche intuire la sua forza. Ho pensato che fosse un buon mix dei due elementi. E poi somiglia a Kurt Cobain là, perché ha un look da rockstar. Nello stesso tempo, però, ti rendi conto che potrebbe anche essere un uomo che si è autosegregato“, ha raccontato Reeves.

THE BATMAN, LA STORIA

Due anni trascorsi a pattugliare le strade nei panni di Batman (Robert Pattinson), incutendo timore nel cuore dei criminali, hanno trascinato Bruce Wayne nel profondo delle tenebre di Gotham City. Potendo contare su pochi fidati alleati – Alfred Pennyworth (Andy Serkis) e il tenente James Gordon (Jeffrey Wright) – tra la rete corrotta di funzionari e figure di alto profilo della città, il vigilante solitario si è affermato come unica incarnazione della vendetta tra i suoi concittadini.

Quando un killer prende di mira l’élite di Gotham con una serie di malvagi stratagemmi, una scia di indizi criptici spinge il più grande detective del mondo a indagare nei bassifondi, incontrando personaggi come Selina Kyle / alias Catwoman (Zoë Kravitz), Oswald Cobblepot / alias il Pinguino (Colin Farrell), Carmine Falcone (John Turturro) e Edward Nashton / alias l’Enigmista (Paul Dano). Mentre le prove iniziano a condurlo più vicino alla soluzione e la portata dei piani del malfattore diventa chiara, Batman deve stringere nuove alleanze, smascherare il colpevole e rendere giustizia all’abuso di potere e alla corruzione che da tempo affliggono Gotham City.

THE BATMAN, IL TRAILER

THE BATMAN, IL POSTER