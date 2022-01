Kobe Bryant, sul luogo dell’incidente una statua lo ritrae insieme alla figlia Gianna

A due anni dall’incidente aereo in cui hanno perso la vita Kobe Bryant, la figlia Gianna e altri nove passeggeri, a Calabasas, luogo dell’incidente, è stata posta una statua in bronzo.

L’opera, realizzata dallo scultore Dan Medina, mostra Bryant con l’uniforme di Lakers che cinge con un braccio la figlia Gianna, anche lei con una divisa da basket e un pallone in mano. Ai piedi della statua è stata posta una targa con i nomi delle altre vittime.

A statue of the late legendary basketballer, Kobe Bryant and his daughter Gianna has been placed on the site of their crash in California yesterday pic.twitter.com/nGpEKPRadv