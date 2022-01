Berrettini saluta gli Australian Open: battuto in semifinale da Nadal per 3-1

Rafa Nadal ha fermato la corsa alla finale degli Australian Open di Matteo Berrettini. Lo spagnolo, numero 5 al mondo e 6 del tabellone, ha battutto il tennista romano per 6-3, 6-2, 3-6, 6-3.

Quella giocata nella Rod Laver Arena di Melbourne è stata per Berrettini la terza semifinale di uno slam in carriera (prima sono venuti gli Us Open 2019 e Wimbledon 2021). Il tennista italiano rimane attualmente settimo del ranking Atp e del seeding.

La finale degli Australian Open, in programma domenica, vedrà di fronte Rafa Nadal e Daniil Medvedev. Il russo, infatti, nella seconda semifinale di Melbourne ha avuto la meglio sul numero 4 del ranking Stefanos Tsitsipas in 4 set: 7-6 (5), 4-6, 6-4, 6-1 Lo spagnolo si è aggiudicato il titolo l’ultima volta nel 2019.