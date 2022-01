Gentilissimi esperti,

mando questa mail perché sono in preda all’ansia. 10gg fa ho avuto un rapporto non protetto con il mio compagno. Premetto che non era un rapporto programmato. 4 mesi fa siamo diventati genitori quindi la nostra intimità ha subito un forte stop. Non mi aspettavo nessun approccio. Il 3 gennaio ho avuto il capoparto (poco abbondante), aggiungo inoltre che allatto esclusivamente al seno. Il mio compagno non ha raggiunto l’orgasmo né internamente né esternamente e, a quanto ricorda, non ha eiaculato prima del rapporto (se non qualche giorno prima). Io ero probabilmente nel mio periodo fertile. Quante probabilità ci sono di una gravidanza? Da 3 giorni ho delle fitte al basso ventre, sul lato sinistro e delle perdite biancastre/giallastre. Possono essere sintomi di gravidanza? Ho comprato un test clearblue che è possibile fare 5gg prima del ciclo (che dovrebbe arrivare tra il 3 ed il 4 febbraio). Quanto è attendibile?Inoltre, la recente gravidanza può alterare il risultato del test falsandolo?

Grazie in anticipo.

Saluti

Anonima





Cara Anonima,

purtroppo rispetto ai rapporti non protetti non si possono avere certezze, c’è sempre un minimo di rischio. Con il capoparto la donna torna ad essere ufficialmente fertile, e l’allattamento esclusivo al seno da una parte può proteggere da una eventuale gravidanza, in quanto la prolattina inibisce l’ovulazione, ma anche in questo caso tutto è legato all’individualità della donna e a volte questo può non essere un metodo contraccettivo valido. Di fatto i tuoi sintomi, fitte all’ovaio e perdite biancastre sembrano essere riconducibili ad un probabile periodo ovulatorio, piuttosto che ad una gravidanza in atto. Ma come detto e soprattutto in una consulenza on line, non è possibile valutare con esattezza la situazione. Per quanto riguarda il test, questi test di nuova generazione molto attendibili, il nostro consiglio è di seguire le indicazione del bugiardino. Se non desiderate, per ora, un’altra gravidanza il consiglio è quello di utilizzare un metodo contraccettivo valido.

Un caro saluto!