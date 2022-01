GF Vip 6, anticipazioni: entrano due nuovi concorrenti. Ecco chi sono

Due nuovi vipponi stanno per varcare la porta rossa della casa più spiata. Gianluca Costantino e Antonio Medugno sono i nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 6.

Il loro ingresso è previsto nella puntata di questa sera, salvo cambi di programma.

Ma chi sono Gianluca Costantino e Antonio Medugno?

Gianluca Costantino

Gianluca Costantino è un modello, financial advisor e personal trainer. Amico di Alessandro Basciano ha prestato la sua immagine per una pubblicità di intimo per DSquared2.

Antonio Medugno

Antonio Medugno è un modello diventato molto celebre su TikTok, dove vanta oltre 3 milioni di follower. Prima della popolarità sul social si è fatto conoscere nel 2019, partecipando come corteggiatore di Clarissa Marchese a Uomini e Donne.

Per quanto ancora non sia ufficiale, sembra essere lui nuovo interesse amoroso di Clarissa Selassié, una delle tre Princess protagoniste del Grande Fratello Vip 6. I due ancora non hanno reso ufficiale la loro storia, chissà se lo faranno quando Antonio entrerà nel reality…