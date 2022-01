NAIP è il protagonista di Indie Jungle: appuntamento stasera su Sky Arte

NAIP è il protagonista della nuova puntata di Indie Jungle, programma di approfondimento musicale targato Sky Arte (canale 120 e 400 di Sky), in onda questa sera alle ore 20.15 e disponibile on demand e in streaming su NOW. All’anagrafe Michelangelo Mercuri, NAIP (acronimo del progetto musicale “Nessun Artista in Particolare”), ha ottenuto il quarto posto a X Factor 2020 nella categoria Over sotto la guida di Mika. E’ un artista a tutto tondo: è cantante, suona la chitarra, la batteria elettronica, il synth e la loop station. Alle sue spalle ha una lunga collaborazione con la band rock sperimentale Dissidio, ma è nel 2020 che esordisce con il suo primo disco solista, “Nessun album in particolare” che contiene i brani “Attenti al Loop”, “Oh Oh Oh” e “Partecipo” presentati durante l’esperienza al talent di Sky.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da INDIE JUNGLE (@indiejunglemusic)

Indie Jungle, il format di Sky dedicato ai live

Giunto alla seconda stagione, Indie Jungle è un format dedicato al mondo dei live e propone 11 puntate monografiche per altrettanti concerti. Qui, gli autori della musica indie italiana si raccontano attraverso speciali interviste e si esibiscono in esclusive live session. Protagonisti della seconda stagione di INDIE JUNGLE sono: Ministri, Motta, Joan Thiele, Fast Animals and Slow Kids, Myss Keta, Francesco Bianconi, Melancholia, Tutti Fenomeni, NAIP, Vasco Brondi, Margherita Vicario. Un parterre di voci e storie che rappresentano un importante spaccato della musica attuale. In calendario 11 serate alla scoperta delle sonorità e delle storie degli artisti coinvolti, attraverso un accurato ritratto che rende questi live dei veri e propri mini documentari. Format dedicato alla musica live, Indie Jungle è pensato come un momento per dare spazio e visibilità a nomi del panorama musicale italiano, focalizzando l’attenzione sull’esibizione dal vivo e sul racconto delle storie che si celano dietro la creazione artistica.

La puntata integrale sarà visibile inoltre in streaming gratuito per tutti sul sito di Sky Arte https://arte.sky.it/. Tutti i concerti sono stati registrati in studio presso il polo multimediale Spazio Rossellini a Roma.

Prossimi appuntamenti : 05 febbraio Vasco Brondi, 12 febbraio Margherita Vicario