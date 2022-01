Un singolo e presto un ep, l’intervista al vincitore di X Factor Baltimora

Una ballad scritta dopo una delusione amorosa, portata sul palco di X Factor e oggi di tutti. Baltimora pubblica in digitale “Colore”, nuovo singolo che anticipa il suo primo ep di prossima uscita.

Vent’anni appena, Edoardo Spinsante – questo il suo vero nome – svela un’altra parte di sé dopo i precedenti “Baltimora” e “Altro”. Se in quest’ultimo convivono sorprendente purezza, incisi rap e ritornelli spinti ed energici in cui la voce si rompe svelando migliaia di diverse sfumature, “Baltimora” è stato finora il suo brano più intimo e che lo rappresenta a tal punto da aver deciso di fare del titolo il suo nome d’arte.

Piccoli tasselli di un progetto ancora in lavorazione che arriverà anche dal vivo. Tre le date nei club in programma a marzo: il 19 al Mamamia di Senigallia (AN), il 23 marzo alla Santeria Toscana di Milano e il 27 marzo a Roma al Largo Venue. Biglietti e info disponibili su www.vivoconcerti.com.

Di questo, della vittoria a X Factor, del rapporto con Hell Raton e molto altro abbiamo chiacchierato in diretta su Instagram. Ecco il video per rivedere l’intervista ↓