Sanremo 2022, Fiorello c’è. Lo showman è arrivato nella città dei fiori

Fiorello c’è. Lo showman è arrivato a Sanremo e sarà della squadra di Amadeus, dall’1 al 5 febbraio. La conferma ulteriore è, poi, arrivata oggi alla fine dell’edizione delle 13.30 del Tg1. Resta, però, capire se Fiore sarà presente con una sua incursione ogni sera o se – come avevano anticipato i rumors – si presenterà solo nella puntata di apertura. Il 61enne torna, così, per la terza volta, da battitore libero: a creare scompiglio come solo lui sa fare. Intanto, al Tg1 il primo siparietto con Amadeus: in hotel, nella famosa camera presa di fronte quella dell’amico.

Ecco il video ↓