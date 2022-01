Sanremo 2022, Orietta Berti e Fabio Rovazzi al timone della nave da crociera

Orietta Berti torna al Festival di Sanremo. Non come ‘Big’ ma come conduttrice insieme a Fabio Rovazzi. I due sono stati scelti come timonieri della Costa Toscana, la nave da crociera del 72esimo festival. Si tratta di un “palco sul mare“, come lo ha definito Amadeus ieri nella puntata di Che tempo che fa. Su questa enorme imbarcazione sulla costa ligure, per tutta la settimana, tante le sorprese. I tre, ospiti da Fabio Fazio, però non hanno voluto rivelare nulla su quello che accadrà, per creare hype attorno all’evento. “Orietta sarà la regina di quella nave, con ospiti, cantanti, ci saranno dei momenti belli e importanti. Poi sabato, scenderanno dalla nave e verranno anche sul palco dell’Ariston per il gran finale! Lì qualcosa accadrà!”, ha detto il conduttore e direttore artistico di Sanremo 2022.

Orietta e Fabio saranno sul palco del Teatro Ariston durante la serata finale, il 5 febbraio, che vedrà in veste di co-conduttrice Sabrina Ferilli.