Junior Cally contro Highsnob: “Sei un poveraccio, vai a Sanremo con un mio brano”

Sanremo non è neanche iniziato ma, come da tradizione, non mancano le polemiche. Ad accendere la miccia più recente è Junior Cally. Nella serata di ieri, il rapper si è scagliato contro il collega Higsnob (Michele Matera), che al festival arriva in coppia con Hu. L’interprete di “No Grazie” ha cancellato ogni suo post su Instagram e lasciato un’unica gallery in cui rilancia un freestyle: un vero e proprio dissing che non utilizza mezzi termini.

“Con che coraggio hai portato a Sanremo un brano scritto da me, sei un poveraccio”. L’artista, al secolo Antonio Signore, rivendica i diritti di “Abbi cura di me”, pezzo dalle atmosfere urban che sentiremo, per la prima volta, nella seconda serata di Sanremo 2022 (2 febbraio).

Si intitola “Caro Mike” la lettera in musica prodotta da Dr. Wesh e in cui Junior Cally incasella rime su rime per chiudere definitivamente il suo rapporto con Highsnob, un tempo amico e ora solo un “ladro” di canzoni, “nemico” e “come le arrampicatrici”. I due avevano anche un progetto in comune che, però, non si è mai concretizzato. E per questo Junior Cally incalza: “Ho il nostro brano sopra il cellulare – prosegue ancora – Posso farti male ma ne faccio a meno. Oggi ti salvo merda, ché non sono infame. Potrei pubblicarlo, metterti sul treno. Ora ti lascio. Non ho più appetito. Moscerino. Tu Sei un poverino. Goditi pure i minuti a Sanremo. Ti do l’occasione di sentirti vivo. Adesso vai, corri sul palco. Stavolta ti grazio. Con te ho finito. Basta che lo sai che dura 3 sere. Sanremo finisce. E ritorni un fallito”.

Ecco di seguito il video completo ↓

Il post Instagram