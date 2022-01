Lady Gaga, ecco quale personaggio vorrebbe interpretare la pop star

Continua il legame profondo tra Lady Gaga e il cinema. Dopo il debutto in A Star is Born di e con Bradley Cooper, l’interpretazione di Patrizia Reggiani in House of Gucci di Ridley Scott, la pop star ha svelato a Deadline che le piacerebbe calarsi nei panni di Maria Maddalena.

“Ho interpretato un personaggio reale e e contemporaneo in House of Gucci, ma adesso ho un altro desiderio. Sai cosa, ho sempre voluto interpretare Maria Maddalena. Ma penso che sia perché ero affascinata dalla sua crescita, perché era vista come questa donna di strada che era essenzialmente la fidanzata di Gesù e lavò i piedi a Cristo. È in così tante opere, ha un’esistenza iconica ed è così importante. Lei era lì all’ascensione. Era presente anche alla crocifissione. È un pezzo essenziale della storia, ma è anche vista come una figura oscura, una poco di buono. Lei è molto in stile ‘La lettera scarlatta‘”.

Inoltre, la cantante e attrice ha scritto anche una canzone dedicata a Maria dal titolo Bloody Mary.