Sanremo 2022, Amadeus:”Avevo preparato una sagoma di Fiorello se non fosse venuto”

Anche la 72esima edizione del Festival di Sanremo sarà all’insegna dell’imprevedibilità di Fiorello. Lo confermano le parole di Amadeus, alla vigilia della sua terza volta sul palco del Teatro Ariston.

Al via domani, in diretta su Rai1, la kermesse ritrova lo showman, fino all’ultimo in dubbio. La sua presenza, confermata solamente ieri al Tg1 delle 13, il direttore artistico la definisce “una bellissima sorpresa” anche per lui. “Fino alla settimana scorsa – rivela Amadeus- ero convinto che Fiorello non sarebbe venuto. Mi ero fatto preparare una sua sagoma in caso di assenza“. Scherza il 59enne, il quale, però, è felice di poter aver al fianco un amico che conosce da ben 35 anni. E sull’arrivo di Fiorello nella città dei fiori racconta: “Fino al giorno prima, noi ci sentiamo tutti i giorni, non mi aveva detto nulla. Io adoro la sua imprevedibilità, la sua prima frase, però, è stata: ‘Secondo te, potevo lasciare il mio amico da solo?’“.

Il direttore artistico non si lancia in commenti precisi su quello che farà Fiorello a Sanremo 2022. Cosa certa è che sarà presente nella serata di debutto, ci sarà da aspettare per vedere cos’altro riserverà. Ed è lo stesso conduttore a non vedere l’ora di scoprire tutti gli assi nella manica dell’amico, quest’anno nuovamente a confronto con la platea riempita dal pubblico.