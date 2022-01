Le accuse di Junior Cally a Highsnob sono “infondate e diffamatorie”

Sanremo non è neanche iniziato ma, come da tradizione, non mancano le polemiche. Ad accendere la miccia più recente è Junior Cally. Ieri il rapper si è scagliato contro il collega Higsnob (al secolo Michele Matera), che al festival arriva in coppia con Hu. I due porteranno sul palco ‘Abbi cura di me’, pezzo che – secondo quanto dice l’interprete di ‘No Grazie’ – sarebbe stato scritto da lui, ora escluso dalla lista di autori.

Le sue affermazioni sono smentite dalla controparte che in una nota ufficiale dichiara: “A seguito delle accuse di ‘usurpazione’ mosse da Antonio Signore, in arte Junior Cally, nei confronti di Michele Matera, in arte Highsnob, con riferimento all’opera denominata ‘Abbi cura di te’ appare doveroso precisare che le stesse sono da ritenersi del tutto infondate e diffamatorie”.

Junior Cally ha pubblicato un freestyle su YouTube in cui lancia rime taglienti nei confronti dell’ormai ex amico, definendolo anche con insulti. Il titolo del pezzo è ‘Caro Mike’, una lettera in musica per chiudere definitivamente ogni rapporto.

Si legge ancora: “Come già condiviso da Believe e gli editori coinvolti con la Rai e l’organizzazione del Festival, le evidenze dimostrano come sia da attribuire unicamente a Matera e ai suoi co-autori la paternità esclusiva dell’opera ‘Abbi cura di te’, così come risultante dal legittimo deposito effettuato presso la Siae”. La canzone, perciò, resta in gara.