Marco Mengoni da record: sono 60 i dischi di platino nella sua bacheca

Sessanta dischi di platino in poco più di dieci anni di carriera. Marco Mengoni batte ogni record e colleziona l’ennesimo riconoscimento grazie al suo ultimo disco “Materia (Terra)”.

“Un bellissimo viaggio assieme a voi”, scrive l’artista pubblicando un video riassuntivo delle tappe che lo hanno portato dalla prima certificazione a quella arrivata oggi. Un successo travolgente che lo ha visto – nelle scorse settimane – stabile anche nella classifica dei brani più trasmessi in radio con “Mi fiderò”, il duetto con Madame contenuto nell’ultimo disco.

La canzone resta, per la seconda settimana consecutiva, al primo posto nella classifica EarOne. Scritto da Marco Mengoni con Madame, Tony Maiello, Riccardo Scirè e Alex Andrea Vella, Mi fiderò è un up-tempo che esplora il funk con una ritmica preponderante. La fiducia, come elemento alla base di ogni relazione, non è fatta solamente di promesse, ma passa anche dalla concretezza di labbra, sguardi e mani. Con questo brano Marco Mengoni fa un percorso a ritroso, legando la fiducia ad elementi primordiali come l’istinto o la chimica, che spesso sono messi in secondo piano rispetto a una miope iper-razionalità che ci rende poco predisposti alla conoscenza di noi stessi e degli altri. La pelle, il sapore e il tremolio dicono tanto e abbattono ogni schema.