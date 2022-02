Tg Diregiovani – Edizione dell’1 febbraio

Nelle news del tg Diregiovani di oggi:

AMADEUS: “SANREMO NON FINIRÀ PRIMA DELL’UNA E MEZZA”

“Sono felice di iniziare questa terza avventura. Mi auguro sia il festival della gioia”. È un Sanremo nuovamente complicato per Amadeus vista la pandemia di Coronavirus ancora in corso ma che il direttore artistico aspetta con entusiasmo. È tutto pronto per il debutto di stasera quando, alle 20.40 su Rai1, Amadeus presenterà i primi dodici artisti in gara, i restanti tredici sveleranno le loro canzoni nella serata del 2 febbraio. A votare la sala stampa che stilerà la prima classifica provvisoria, poi sommata a quella della demoscopica e al voto del pubblico nelle puntate successive. Cosa certa è che, ogni sera, non si finirà presto. “Non finiremo prima dell’una e mezza”, ha detto il direttore artistico. Ci sarà anche Fiorello, notizia dell’ultima ora anche per lo stesso Amadeus: “Fino alla settimana scorsa – ha rivelato il conduttore – ero convinto che non sarebbe venuto. Mi ero fatto preparare una sua sagoma in caso di assenza”.

SANREMO, LA POLEMICA DI JUNIOR CALLY SUL BRANO DI HIGHSNOB

Sanremo non è neanche iniziato ma, come da tradizione, non mancano le polemiche. Junior Cally si è scagliato contro il collega Highsnob, che al festival arriva in coppia con Hu. I due portano sul palco ‘Abbi cura di me’, pezzo che – secondo quanto sostiene l’interprete di ‘No Grazie’ – sarebbe stato scritto da lui che ora escluso dalla lista di autori. Le sue affermazioni sono state smentite dalla controparte che in una nota ufficiale ha dichiarato: “A seguito delle accuse di ‘usurpazione’ mosse da Antonio Signore, in arte Junior Cally, appare doveroso precisare che le stesse sono da ritenersi del tutto infondate e diffamatorie. Le evidenze dimostrano – prosegue la nota – come sia da attribuire unicamente a Michele Matera, in arte Highsnob, e ai suoi co-autori la paternità esclusiva dell’opera ‘Abbi cura di te’, così come risultante dal legittimo deposito effettuato presso la Siae”. La canzone, perciò, resta in gara.

‘THE BATMAN’, REEVES SVELA UNA SCENA CON L’ENIGMISTA

Manca sempre meno all’attesissimo debutto di ‘The Batman’, dal 3 marzo al cinema distribuito da Warner Bros. Pictures. In queste ore è arrivata una sorpresa per i fan. Il regista Matt Reeves ha pubblicato sul suo profilo Vimeo una clip ufficiale, in alta definizione 4K, che mostra il primo incontro durante un funerale tra il Bruce Wayne di Robert Pattinson e l’Enigmista. Nella chiesa anche il commissario Gordon con il corpo di polizia di Gotham City. Questo dettaglio fa pensare che il rito funebre sia per qualcuno di importante. Ad un tratto una macchina irrompe a tutta velocità nella chiesa, Bruce riesce a salvare un bambino. Dall’auto esce L’Enigmista. Il resto lo scopriremo al cinema.

MARCO MENGONI RAGGIUNGE I 60 DISCHI DI PLATINO

Sessanta dischi di platino in poco più di dieci anni di carriera. Marco Mengoni batte ogni record e colleziona l’ennesimo riconoscimento grazie al suo ultimo disco ‘Materia (Terra)’. “Un bellissimo viaggio assieme a voi”, ha scritto l’artista sui social pubblicando un video riassuntivo delle tappe che lo hanno portato dalla prima certificazione a quella arrivata oggi. Un successo travolgente che lo ha visto stabile anche nella classifica dei brani più trasmessi in radio con ‘Mi fiderò’, il duetto con Madame contenuto nell’ultimo disco. La canzone resta, per la seconda settimana consecutiva, al primo posto nella classifica EarOne.

LADY GAGA VORREBBE INTERPRETARE MARIA MADDALENA

Dopo il debutto al cinema con ‘A Star is Born’ di e con Bradley Cooper, l’interpretazione di Patrizia Reggiani in ‘House of Gucci’ di Ridley Scott, Lady Gaga ha svelato a Deadline che le piacerebbe calarsi nei panni di Maria Maddalena. “Vorrei interpretare Maria. È in tante opere, ha un’esistenza iconica”, ha raccontato la pop star e attrice. “Lei era lì all’ascensione e anche alla crocifissione di Gesù. È un pezzo essenziale della storia – ha continuato Lady Germanotta – ma è anche vista come una figura oscura, una poco di buono. Lei è molto in stile ‘La lettera scarlatta‘”. Una figura che Gaga ha raccontato in una sua canzone dal titolo ‘Bloody Mary’.