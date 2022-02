The Beatles: Get Back, il Rooftop Concert arriva nelle sale IMAX a febbraio

The Beatles: Get Back – The Rooftop Concert, l’indimenticabile concerto dei Beatles sul tetto della sede di Apple Corps di Savile Row del 30 gennaio 1969, debutterà in Italia esclusivamente nelle sale IMAX dal 9 al 13 febbraio in una versione di 60 minuti. Il leggendario live è tratto dalla docu-serie di Peter Jackson dal titolo The Beatles: Get Back, che ha debuttato a novembre su Disney+.

“Sono entusiasta che il pubblico possa vivere il concerto sul tetto di The Beatles: Get Backin IMAX, su uno schermo enorme. È l’ultimo concerto dei Beatles ed è il modo assolutamente perfetto per vederlo e ascoltarlo”, ha affermato il regista/produttore Peter Jackson.

Il concerto, che appare nella sua interezza nella docu-serie originale sarà ottimizzato per gli schermi IMAX, rimasterizzato in digitale nella qualità dell’immagine e del suono di The IMAX Experience con la tecnologia proprietaria IMAX DMR (Digital Remastering).

“Fin dal debutto della bellissima e illuminante docu-serie di Peter Jackson, sentivamo che i fan avevano il desiderio di vivere in IMAX l’indimenticabile esibizione sul tetto. Siamo davvero entusiasti di collaborare con Disney per portare Get Back su un palcoscenico completamente nuovo e offrire ai fan dei Beatles in tutto il mondo l’opportunità unica di guardare e ascoltare i loro eroi attraverso l’impareggiabile immagine e suono di IMAX”, ha affermato Megan Colligan, presidente di IMAX Entertainment.

THE BEATLES: GET BACK – THE ROOFTOP CONCERT, IL TRAILER

THE BEATLES: GET BACK – THE ROOFTOP CONCERT, IL POSTER