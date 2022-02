Noemi: “Torno a Sanremo per divertirmi con un brano scritto da Mahmood”

Più in forma che mai e sorridente come sempre. Noemi è un pieno di energie a poche ore dal suo debutto sul palco della 72esima edizione del Festival di Sanremo. La cantante torna per il secondo anno consecutivo con ‘Ti amo non lo so dire’, brano scritto da Dario ‘Dardust’ Faini, Alessandro Mahmoud e Alessandro La Cava. “È una canzone che ho tantissimo nel cuore- svela l’artista- sono contenta di poterla cantare al Festival stasera. Mi esibirò per terza ed è una cosa di cui sono molto onorata”.

Noemi e il cambiamento

‘Ti amo non lo so dire’ è la nuova tappa del percorso iniziato da Noemi con il brano di Sanremo 2021, ‘Glicine’, e il precedente disco, ‘Metamorfosi’, un album sul cambiamento e sull’accettazione: oggi pezzi importanti dell’essere di Noemi. “Non ho mai fatto un lavoro di consapevolezza su di me come negli ultimi anni- racconta la 40enne- sto usando tanto la musica per fare questo. Se con ‘Glicine’ ho cercato di raccontare il fatto di essermi rimessa a fuoco e del lavoro interiore mio, con ‘Ti amo non lo so dire’ volevo tanto trasmettere quanto è difficile– una volta che cambi- ristabilire il contatto con le tue emozioni, con le persone che ti sono vicine perché, essendoci stato un cambiamento, bisogna resettare tutto quanto”.

Ripartire è la parola d’ordine, anche con gli altri: “Tante volte nascono dei misunderstanding o le persone si allontano e noi vorremmo recuperare. A volte parlandoci facciamo ancora peggio. C’è una parte del testo che dice ‘le parole diventano proiettili’, non aiutano a sciogliere i nodi. La cosa bella di questo pezzo è che, alla fine, forse riusciremo a dire ‘Ti amo’”, frase che l’artista definisce “la cosa più coraggiosa che si può dire a qualcuno”.

Noemi spettatrice: “Tifo per Mahmood e Blanco”

Cosa aspettarsi sul palco? Un brano dal “fraseggio moderno” e il desiderio di Noemi di divertirsi nonostante la tensione della gara. Anche se, in realtà, non sente nessuna competizione con gli altri artisti. Stasera, infatti, sarà anche spettatrice: “Tifo moltissimo per Mahmood e Blanco”, svela l’interprete di ‘Sono solo parole’. L’appuntamento per vedere le prime dodici esibizioni è alle 20.40, in diretta su Rai1.