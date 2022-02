Al Festival di Sanremo non solo attenzione ai brani dei 24 Big in gara ma anche agli outfit scelti per questa importante competizione canora. Dagli abiti ‘intramontabili’ ai look sgargianti: ecco chi ci ha stupito.

SANREMO 2022, I MIGLIORI LOOK DELLA PRIMA SERATA

Achille Lauro in Gucci

Selvaggio, libero e rock ‘n roll: torso nudo e pantaloni in pelle.

Noemi in Alberta Ferretti

Un abito in chiffon color rosa cipria, trucco al tempo stesso deciso e delicato, messa in piega impeccabile. Forse il colore del vestito è risultato troppo chiaro per la sua carnagione, ma le stava così bene che Noemi è promossa a pieni voti!

Gianni Morandi in Giorgio Armani

E L E G A N T I S S I M O ! ! ! ‘Gianni Nazionale’ non ha bisogno di un look estroso per stupire.

Massimo Ranieri in Versace

Come Morandi, anche ‘Massimone’ non ha bisogno di look sgargianti per risultare ‘fresco’ ed elegante.

Mahmood in Prada e Blanco in Valentino

La coppia ‘spacca’ con un look in perfetto stile con la loro essenza e la giovane età.

Ana Mena in Emporio Armani

Un miniabito e stilati rossi alti fino alle cosce. Toni dal bordeaux al rosso e dall’arancione al magenta accompagnano questo look, azzeccatissimo, dal sapore Anni 60.

Dargen D’Amico

Coloratissimo, sgargiante, alla moda senza perdere l’eleganza. Il look di Dargen D’Amico è quella nota di colore che serviva al palco dell’Ariston.

Amadeus in Gai Mattiolo

Finalmente, finalmente e ancora finalmente. Amadeus ha abbandonato le tende damascate per abbracciare eleganza e sobrietà con un abito blu scuro impreziosito da lustini tono su tono. Bravo “Ama” ci sei piaciuto!

Orietta Berti in Rochart Design

Servono davvero parole? Oriettona, ormai icona della Generazione Z, è tutta da amare!

Maneskin in Gucci

I Maneskin non sbagliano un look: semplicemente rock ‘n roll!

Mattia Berrettini in Boss

Il tennista ha sfoggiato un elegantissimo smoking in velluto: un ‘servizio’ perfetto