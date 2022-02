Sanremo 2022, Achille Lauro presenta Domenica: il video e il testo del brano

Achille Lauro torna sul palco del Festival di Sanremo. Dopo aver ‘infiammato’ la 69esima edizione con Rolls Royce, 70esima con Me Ne Frego e alla 71esima come ospite fisso della kermesse, quest’anno l’artista è tornato in gara con Domenica, accompagnato dall’Harlem Gospel Choir. Brano che si è posizionato al nono posto nella classifica della sala stampa. Oggi è stato rilasciato il video ufficiale della canzone sanremese.

DOMENICA DI ACHILLE LAURO, IL VIDEO

DOMENICA DI ACHILLE LAURO, IL TESTO

È come fosse domenica, domenica

Domenica, domenica

È come i cani che si annusano, oh no

Oppure i gatti che girano al porto, ah

Negli occhi è rock ‘n’ roll, ahi-ahia, ah

Sembra ti tocchino, oh my God, ah

Città peccaminose

Donne pericolose

L’amore è un’overdose

Centocinquanta dosi, oh sì, sì

Fanculo, è Rollin’ Stone, ah, ah, ah

È zucchero e lampone, oh Dio, sì

Mi ingoia come un boa, oh

Lei dice: “Come osi?” e poi mi spoglia

È come un ladro, no

Le tratto bene, se no si innamorano, ah, ah

Più tardi in camera

Sì, poi ti chiamerò, ah



È come fosse domenica

Baby, è ancora presto, presto

È comе fosse domenica

Sì, domani poi vedrò, comе no

È come fosse domenica, domenica

È come fosse domenica, domenica

Oh no, no

E se li fisso non rispondono

Esco dal bagno con tre figli e moglie

E, mamma, guarda come dondolo

Ho un brutto voto dopo il compito, ah, ah

La sposo? La sposo, come no

Le voglio bene, ma mi do per morto, ah, ah, ah

‘Sta vita è un roller coaster

Romanzo rosa, no, piuttosto un porno, oh



È come fosse domenica

Baby, è ancora presto, presto

È come fosse domenica

Sì, domani poi vedrò, come no

È come fosse domenica, domenica

È come fosse domenica, domenica

Oh no, no



È come fosse domenica, domenica

Domenica, domenica

Oh no, no