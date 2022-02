Nel mio nome, rilasciato il trailer del doc prodotto da Elliot Page

Svelato il trailer di Nel mio nome (Into my name): il documentario di Nicolò Bassetti che vede Elliot Page in veste di produttore esecutivo. Il film sarà presentato in anteprima al Festival di Berlino (10-20 febbraio) nella sezione Panorama. Il doc è un racconto che parte dall’esperienza personale di Bassetti, ovvero la transizione di genere del figlio Matteo, per diventare minuto dopo minuto una storia potente e universale.

“Quello che rende ‘Nel Mio Nome’ unico, è la sensibilità e l’attenzione con cui racconta, tutti i diversi pezzi che formano l’identità di una persona. È una meditazione sull’umanità trans e non ho mai visto un altro film come questo. Sapere che Bassetti si è sempre confrontato con suo figlio trans nel corso della lavorazione è una cosa bellissima per me, e penso che quell’esperienza di vita e quell’input siano chiaramente visibili nella prospettiva del film. Sono onorato di esserne parte e non vedo l’ora che lo vedano tutti“, ha dichiarato Elliot Page.

Nicolò Bassetti ha aggiunto:

“L’esperienza personale di genitore mi ha permesso, come regista, di trovare la necessaria sicurezza per stabilire un rapporto intimo con i protagonisti di questa storia, costruito su fiducia e complicità. E per condividerne le emozioni. Sono grato a Elliot per la forza delle sue parole, che colgono, con l’efficacia dell’esperienza vissuta, la direzione del mio sguardo. E danno la forza al film di trovare la sua strada nel mondo“.

NEL MIO NOME, LA STORIA

Nico (33 anni), Leo (30), Andrea (25) e Raff (23) sono quattro amici provenienti da diverse parti d’Italia che vivono a Bologna, e condividono le proprie transizioni di genere – dal femminile al maschile – in diversi momenti della loro vita. NEL MIO NOME segue i protagonisti mentre affrontano con coraggio, giorno per giorno, gli ostacoli di un mondo strettamente binario. Vivere pienamente e dignitosamente la propria vita è per ognuno una questione di sopravvivenza. Qualcosa per cui occorre essere risoluti, avere pazienza e armarsi di tanta ironia.

NEL MIO NOME, IL TRAILER

NEL MIO NOME, IL POSTER

Nel mio nome è prodotto da Nuovi Paesaggi Urbani con Lucia Nicolai e Marcello Paolillo di Art of Panic. E realizzato con il supporto della Emilia Romagna Film Commission.