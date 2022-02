Ultimo raggiunge la sua Jacqueline tra la neve di New York

Amore a gonfie vele per Ultimo e Jacqueline Di Giacomo. Il cantautore romano è volato nella Grande Mela dove ha raggiunto la fidanzata, figlia di Heather Parisi e Giovanni Di Giacomo. La 21enne ha studiato a Roma, e una volta preso il diploma è volata negli Stati Uniti, dove si è stabilita per studiare recitazione.

Non vivendo nello stesso paese, Ultimo e Jacqueline cercano di coniugare i loro impegni con la vita privata. Quando può, è lei a raggiungerlo a Roma e viceversa. Spesso i loro incontri avvegono anche in giro per il mondo: dalla California a Parigi. “Mi hai salvato dalla solitudine e dalle cose materiali/inutili della vita e te ne sarò per sempre grato”, ha scritto il cantautore in un post la scorsa estate pensando a Jacqueline.