Cts: “No quarantena per contatti stretti vaccinati o guariti entro 120 giorni”

Nessuna quarantena per i contatti stretti vaccinati o per quanti sono guariti entro 120 giorni, mentre per coloro che non sono vaccinati la quarantena si riduce da 10 a 5 giorni, più il tampone. Per chi è vaccinato, invece, è prevista l’autosorveglianza. A quanto apprende la Dire sarebbe questo il parere espresso dal Comitato tecnico scientifico nel corso della riunione odierna sulla gestione dei casi Covid-19 a scuola. Le nuove misure, ora al vaglio del Consiglio dei ministri, riguarderebbero tutte le scuole di ogni ordine e grado, dalle elementari in su, ad esclusione, quindi, delle materne.