Sanremo 2022, i meme più divertenti della seconda serata

Nuovo appuntamento, nuovi meme. La seconda serata del Festival di Sanremo conquista ancora il pubblico da casa, chiudendo in bellezza con uno share del 55,8% e oltre 11 milioni di spettatori.

Ma non solo in tv. Anche sul web Sanremo si è imposto tra i trending topic di Twitter con centinaia di migliaia di tweet e commenti.

Immancabili anche per questa seconda serata i meme: tra quelli più gettonati la papalina del FantaSanremo.