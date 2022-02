Nuova puntata, nuovi look sul palco del 72esimo Festival di Sanremo.

SANREMO 2022, I MIGLIORI LOOK DELLA SECONDA SERATA SERATA

Emma in Gucci e Francesca Michielin (direttrice d’orchestra) in Miu Miu

Emma ha sfoggiato un meraviglioso abito in velluto con uno spacco vertiginoso. Ad impreziosire l’outfit un collier fatto di pietre bianche e verdi. Miu Miu sa come raccontare l’anima di Francesca Michielin attraverso i suoi abiti, al tempo stesso elegantissimi, luminosi e ‘giocosi’. Che coppia!!!

SANGIOVANNI in DIESEL

Un completo dai toni del rosa e genderless. Anche questo look è azzeccatissimo non solo per l’abito di per sé ma perché, come sangiovanni, si fa portatore di un mondo in cui non ci sono confini, generi, limiti, etichette. Non scordiamoci che il giovane è artista è anche un gran romantico. Infatti, per questo debutto sanremse, ha indossato una collana con la scritta ‘Giulia’, la fidanzata (nonché ballerina professionista di Amici di Maria De Filippi).

IVA ZANICCHI…CHE (D)IVA, PUNTO!

RETTORE E DITONELLAPIAGA (IN PHILOSOPHY BY LORENZO SERAFINI)

Due generazioni a confronto in una canzone potente e con un look deciso che rispecchia la personalità delle due artiste. Con loro è “una questione di chimica, chi chi chimica“!.

AKA 7EVEN in STELLA MCCARTNEY

ORIETTA BERTI in ROCHART

La nostra Lady Gaga amata da tutte le generazioni. Oriettona è sempre una conferma!