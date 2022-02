Sanremo 2022, l’attesa è tutta per Cremonini: gli ospiti della terza serata

Giro di boa per la 72esima edizione del Festival di Sanremo. Stasera in diretta su Rai1, Amadeus condurrà la terza puntata della kermesse, in programma fino al 5 febbraio. Tornano sul palco tutti e venticinque cantanti in gara per una vera e propria maratona di musica. Dopo la classifica parziale stilata dalla sala stampa, saranno la giuria demoscopica (entrambe gestite da Noto Sondaggi) e il televoto a dare le proprie preferenze. A poche ore dalla diretta non è stata svelato l’ordine di uscita degli artisti, le certezze riguardano gli ospiti. L’attesa è tutta per Cesare Cremonini, che questa arriva per la prima volta nella sua carriera al Teatro Ariston.

“C’è grande soddisfazione– rivela Amadeus- perché non è mai stato al Festival, avrà due momenti molto belli. Ha una grande storia e ripercorrerà alcuni momenti della sua carriera. Una sorpresa finale. È un poeta, un grande artista e sono felicissimo di averlo“.

In scaletta, poi, Roberto Saviano con un omaggio in ricordo dei 30 anni della strage di Capaci, Anna Valle e Martina Pigliapoco, carabiniera che ha salvato una donna dal suicidio.

Sulla nave crociera con Orietta Berti e Fabio Rovazzi arriva Gaia, in sostituzione dei Coma Cose, positivi al Covid.

Alla co-conduzione Drusilla Foer, prontissima per la discesa dalla scalinata ma senza aver preparato nulla di specifico.

“Abbiamo l’intenzione di divertirci- racconta l’alter ego di Gianluca Gori- avrò un momento per fare una chiacchiera più personale. Magari mi verrà la paura più in fondo ma non c’è stata molta scrittura“. L’icona di stile, infine, scherza: “Dovevo essere la figura più scandalosa ma mi sembra che al Festival non ne manchino. Sono, forse, la donnina più normale“.

I telespettatori non vedono l’ora di vederla all’opera. L’appuntamento è alle 20.40 su Rai1.