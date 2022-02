Bafta 2022, due candidature per È stata la mano di Dio: tutti gli italiani in concorso

È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino si è aggiudicato due candidature: Miglior film straniero e Miglior casting (Massimo Appolloni e Annamaria Sambucco) ai British Academy Film Award. Il film di Sorrentino non è l’unico italiano in concorso.

In nomination anche Enrico Casarosa con ‘Luca’, candidato a Miglior film d’animazione. E ancora Massimo Cantini Parrini per i costumi e Alessandro Bertolazzi per il trucco di Cyrano di Joe Wright e la quattro volte premio Oscar Milena Canonero per The French Dispatch di Wes Anderson. Infine, l’hair stylist Giuliano Mariano, per House of Gucci di Ridley Scott.

Guida le nomination ‘Dune’ di Denis Villeneuve con 11 candidature. Tra queste, Miglior film, Miglior sceneggiatura non originale, Miglior fotografia, Miglior sceneggiatura e Miglior colonna sonora. In nomination nella categoria Miglior film ci sono, oltre ‘Dune’: ‘Belfast’ di Kenneth Branagh, ‘Don’t Look Up’ di Adam McKay, ‘Licorice Pizza’ di Paul Thomas Anderson e ‘Il potere del cane’ di Jane Campion.

Gli attori protagonisti che si contendono la statuetta, tra i tanti sono, Leonardo DiCaprio per ‘Don’t Look Up’, Will Smith per ‘Una famiglia vincente – King Richard’ e Benedict Cumberbatch per ‘Il potere del cane’. Tra le attrici, invece, Lady Gaga per ‘House of Gucci’, Alana Haim per ‘Licorice Pizza’ e Nicole Kidman per ‘Being The Ricardos’.

La cerimonia di premiazione è in programma per domenica 13 marzo.

BAFTA 2022, TUTTE LE NOMINATION

MIGLIOR FILM

Belfast

Don’t Look Up

Dune

Licorice Pizza

Il potere del cane

MIGLIOR REGIA

Aleem Khan – After Love

Ryûsuke Hamaguchi – Drive My Car

Audrey Diwan – La scelta di Anne

Paul Thomas Anderson – Licorice Pizza

Jane Campion – Il potere del cane

Julia Ducournau – Titane

MIGLIOR ATTORE

Adeel Akhtar – Ali & Ava

Mahershala Ali – Il canto del cigno

Benedict Cumberbatch – Il potere del cane

Leonardo DiCaprio – Don’t Look Up

Stephen Graham – Boiling Point

Will Smith – Una famiglia vincente – King Richard

MIGLIOR ATTRICE

Lady Gaga – House of Gucci

Alana Haim – Licorice Pizza

Emilia Jones – CODA

Nicole Kidman – Being The Ricardos

Renate Reinsve – La persona peggiore del mondo

Joanna Scanlan – After Love

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

Ciarán Hinds – Belfast

Mike Faist – West Side Story

Troy Kotsur – CODA

Woody Norman – C’mon C’mon

Jesse Plemons – Il potere del cane

Kodi Smit-McPhee – Il potere del cane

MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA

Caitríona Balfe – Belfast

Jessie Buckley – La figlia oscura

Ariana DeBose – West Side Story

Ann Dowd – Mass

Aunjanue Ellis – Una famiglia vincente – King Richard

Ruth Negga – Passing

CASTING

Boiling Point

Dune

È stata la mano di Dio

Una famiglia vincente – King Richard

West Side Story

MIGLIOR FILM BRITANNICO

After Love

Ali & Ava

Belfast

Boiling Point

Cyrano

Everybody’s Talking About Jamie

House of Gucci

No Time To Die

Passing

Ultima notte a Soho

MIGLIOR SCENEGGIATURA NON ORIGINALE

CODA

Drive My Car

Dune

La figlia oscura

Il potere del cane

MIGLIOR SCENEGGIATURA ORIGINALE

Being The Ricardos

Belfast

Don’t Look Up

Una famiglia vincente – King Richard

Licorice Pizza

MIGLIOR MONTAGGIO

Belfast

Don’t Look Up

Licorice Pizza

No Time To Die

Summer of Soul (Or, When The Revolution Could Not Be Televised)

MIGLIOR FOTOGRAFIA

Dune

La fiera delle illusioni – Nightmare Alley

No Time To Die

Il potere del cane

The Tragedy of Macbeth

MIGLIOR SCENOGRAFIA

Cyrano

Dune

The French Dispatch

La fiera delle illusioni – Nightmare Alley

West Side Story

MIGLIORI COSTUMI

Crudelia

Cyrano

Dune

The French Dispatch

La fiera delle illusioni – Nightmare Alley

MIGLIORI TRUCCO E ACCONCIATURE

Crudelia

Cyrano

Dune

House of Gucci

Gli occhi di Tammy Faye

MIGLIOR COLONNA SONORA

Being The Ricardos

Don’t Look Up

Dune

The French Dispatch

Il potere del cane

MIGLIOR SUONO

A Quiet Place Part II

Dune

No Time To Die

Ultima notte a Soho

West Side Story

MIGLIORI EFFETTI SPECIALI

Dune

Free Guy

Ghostbusters: Afterlife

Matrix Resurrections

No Time To Die

MIGLIOR FILM NON IN LINGUA INGLESE

Drive My Car

È stata la mano di Dio

Madres paralelas

La persona peggiore del mondo

Petite Maman

MIGLIOR DOCUMENTARIO

Becoming Cousteau

Cow

Flee

The Rescue

Summer of Soul (Or, When The Revolution Could Not Be Televised)

MIGLIOR FILM D’ANIMAZIONE

Encanto

Flee

Luca

The Mitchells vs the Machines

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO D’ANIMAZIONE BRITANNICO

Affairs of the Art

Do Not Feed The Pigeons

A Film About A Pudding

Homebird

Night of the Living Dread

Robin Robin

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO BRITANNICO

The Black Cop

Femme

The Palace

Stuffed

The Tunnel