Vorrei sapere se il petting può portare a gravidanze…

Anonima

Cara Anonima,

con il petting, cioè un contatto solo esterno, e con la masturbazione è molto improbabile rimanere incinta.

Nel tuo caso l’eiaculazione non è avvenuta all’interno dei genitali, e lui ti ha toccato con le mani pulite e non eri nemmeno nel tuo periodo fertile. Tutti questi fattori dovrebbero escludere rischi significativi.

Il liquido preseminale secondo alcuni recenti studi non dovrebbe contenere spermatozoi mobili capaci di fecondare.

Potrebbe esserci un rischio se si inserissero delle dita particolarmente sporche di sperma fresco e se la donna in quel momento si trova nel suo periodo fertile. Ma devi anche sapere che lo sperma all’esterno dei genitali, si secca velocemente, quindi nel passaggio tra mani e genitali esterni perde il suo potere fecondante. In ogni caso per il futuro ti consigliamo di fare attenzione agli aspetti di igiene, per esempio pulendo i genitali e le mani dopo l’eiaculazione così da evitare ogni rischio. Potresti pensare a dei metodi contraccettivi che rispecchiano le tue esigenze e che ti permettano di vivere l’intimità in maniera serena e sicura.

La visita ginecologica spesso spaventa, mette pudore giudizio, ma invece bisogna superare questo tabù perchè la prevenzione è una parola chiave.

Un caro saluto!