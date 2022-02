Chris Evans cambia look per The Gray Man: ecco i film in arrivo quest’anno su Netflix

Netflix ha rilasciato un trailer in cui mostra la sua line-up del 2022. Tra i film più attesi Knives Out 2 di Rian Johnson con Daniel Craig, nei panni dell’irresistibile detective Benoit Blanc. Nel sequel dell’acclamato Cena con delitto – Knives Out, ambientato in Grecia, ci saranno anche Ethan Hawke, Dave Bautista, Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Kate Hudson, Jessica Henwick e Madelyn Cline.

Nelle immagini che scorrono vediamo anche qualche anticipazione di The Gray Man di Joe e Anthony Russo, registi di Avengers: Endgame. Si tratta dell’ambizioso thriller di spionaggio, tratto dall’omonimo romanzo di Mark Greaney, che segue le vicende di Court Gentry, interpretato da Ryan Gosling, ex agente CIA ora assassino al soldo del miglior offerente che dà la caccia in giro per il mondo al suo ex superiore Lloyd Hansen, interpretato da Chris Evans. Nel cast anche Regé-Jean Page (l’amatissimo Duca di Hastings della serie Bridgerton) Ana de Armas, Jessica Henwick, Wagner Moura, Dhanush, Julia Butters, Billy Bob Thornton e Alfre Woodard.

E ancora Slumberland con Jason Momoa, Spiderhead con Chris Hemsworth, You People con Jonah Hill ed Eddie Murphy, Jamie Foxx in Day Shift e in The Cloned Tyrone, Adam Sandler in Hustle e Spaceman, Halle Berry in The Mothership, Kevin Hart e Mark Wahlberg in Me Time e una reunion in stop-motion con Jordan Peele e Keegan-Michael Key con Wendell & Wild, il film d’animazione The Sea Beast, Charlize Theron e Kerry Washington in The School for Good and Evil, The Mother con Jennifer Lopez e Lashana Lynch ed Emma Thompson in Matilda di Roald Dahl.

Atteso anche The Adam Project, l’avventura fantascientifica diretta da Shawn Levy, che torna a collaborare con Ryan Reynolds dopo la commedia d’azione Free Guy – Eroe per gioco. Il film segue Adam Reed (Walker Scobell), 13 anni e ancora in lutto per la morte improvvisa di suo padre un anno prima, una notte entra nel suo garage e trova un pilota ferito (Ryan Reynolds) che si nasconde lì. Questo misterioso pilota si rivela essere la versione più vecchia di se stesso proveniente dal futuro, dove il viaggio nel tempo è agli albori. Ha rischiato tutto per tornare indietro nel tempo in una missione segreta. Insieme devono iniziare un’avventura nel passato per trovare il padre (Mark Ruffalo), sistemare le cose e salvare il mondo. I tre che lavorano insieme, Adam sia giovane che adulto, fanno i conti con la perdita del padre e hanno la possibilità di curare le ferite che li hanno plasmati. Aggiungendo alla sfida della missione, i due Adam scoprono che non si piacciono molto e, se vogliono salvare il mondo, dovranno prima capire come andare d’accordo. Nel cast anche Jennifer Garner, Zoe Saldana, Catherine Keener, Lucie Guest, Alex Mallari Jr., Walker Scobelle, Mellanie Hubert, Ellie Harvie, Ben Wilkinson, Braxton Bjerken, Walker Scobell, Milo Shandel, Esther Ming Li, Jessica Bodenarek e Kasra Wong.

Inoltre, il video mostra le prime immagini di Enola Holmes 2: il sequel del film di successo che ha portato sullo schermo le vicende della giovanissima detective interpretata da Millie Bobbie Brown, la nostra amatissima Undici di Stranger Things. Il secondo capitolo dovrebbe essere tratto dal secondo romanzo della saga di Nancy Springer, dal titolo Il caso della dama sinistra. “Sfuggire al detective più brillante del mondo sembrerebbe un’impresa persa in partenza – si legge sulla sinossi del libro – nessuno ha abbastanza arguzia per superare Sherlock Holmes. Nessuno tranne sua sorella Enola. Che infatti non ha la minima intenzione di farsi rinchiudere in casa per diventare una signorina a modo, come vorrebbero Sherlock e Mycroft. Del resto, Enola se la cava benissimo da sola. E adesso che ha iniziato a lavorare presso lo studio del dottor Ragostin, illustre detective di Londra, sa di aver trovato la sua strada. E’ proprio qui che per la prima volta sente parlare di lady Cecily. Bellissima e corteggiatissima giovane che dal giorno alla notte svanisce misteriosamente nel nulla. Che si tratti di fuga d’amore? O peggio…di omicidio? Le tracce sono indecifrabili, le strade di Londra insicure, Scotland Yard brancola nel buio. Enola però non si perde d’animo: è pronta a prendere in mano le indagini e infrangere tutte le regole, pur di risolvere il caso. Sempre che questo non la trasformi nella prossima vittima…Tra incredibili travestimenti e fughe rocambolesche, continuano le avventure di Enola, un’eroina intelligente e caparbia, capace di farla sotto il naso dello stesso Sherlock Holmes“.

Accanto a Millie Bobby Brown troviamo Henry Cavill e Louis Partridge. Ancora non sappiamo se rivedremo nel cast Helena Bonham Carter e Sam Claflin.