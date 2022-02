Tornano le Iene. Alla conduzione Belen Rodriguez e Teo Mammucari

Mercoledì 9 febbraio tornano nella prima serata di Italia 1 ‘Le Iene’. Alla conduzione del programma una coppia inedita: quella formata da Teo Mammucari e Belen Rodriguez, già colleghi di lavoro nel programma ‘Tu sì que vales’.

Ad affiancare i nuovi conduttori anche un cast di giovani talenti. Nell’edizione in arrivo verrà dato spazio agli aspetti legati all’ironia, alla comicità e allo spettacolo ma non mancheranno i tratti distintivi del programma come le inchieste e i reportage.

Le Iene, il nuovo spot