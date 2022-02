Sono alla 16ª pillola del blister e ieri ho avuto un episodio di spotting…

Buonasera dottori, io assumo la pillola yaz e vi scrivo per parlarvi di un problema che ho avuto con la pillola.

Oggi ho assunto la 16ª pillola rosa del blister e ieri mi si è presentato un episodio di spotting durato neanche mezza giornata. Notavo infatti nella carta igenica del sangue rosso scuro misto ad un liquido gelatinoso non abbondante.

Questa cosa mi si è presentata davvero rare volte da quando assumo la pillola e per questo sono un po’ preoccupata.

Vorrei capire a cosa è stato dovuto questo episodio. Come detto precedentemente ho avuto una settimana di influenza nella quale ho assunto solamente sciroppo per la tosse (ambroxolo), tachipirine 1000 paracetamolo della Mylan compresse e Brufen 400 mg in bustine. Non penso che questi farmaci abbiano influito con l’efficacia della pillola.

Sono stati assunti alcune volte in tempi ravvicinati alla pillola, puó forse essere questo il problema ?

Anche questo mese ho assunto qualche pillola in più per episodi di diarrea entro le ore consentite o quando dopo aver buttato fuori del catarro avevo il dubbio che potesse esserci la pillola in mezzo (dubbio risolto da voi che mi avete tranquillizzata e dopo il quale non ho più ripetuto).

Ho letto nel foglietto illustrativo della pillola yaz che assumendo pillole in più (max 2 im un giorno) possono verificarsi questi episodi di spotting. Mi chiedo peró se questi episodi potrebbero essere dovuti ad un mal assorbimento della pillola, magari a causa della tosse dopo aver assunto la pillola?

Io ho avuto l’ultimo rapporto completo nel giorno della 7ª pillola rosa e la tosse è iniziata alla 9ª pillola rosa. Mi chiedo quindi se possa esserci qualche rischio gravidanza e come mi dovrei comportare per il resto del blister alla luce di tutte queste cose? Grazie

Ali

Cara Ali,

noi possiamo tranquillizzarti come ogni volta e dirti che si probabilmente lo spotting potrebbe essere legato al surplus di pillole assunte, e che i farmaci che hai assunto non interferiscono con l’efficacia della pillola. Ma come ti abbiamo più volte sottolineato è importante che tu possa confrontarti con il tuo ginecologo per inquadrare bene lo spotting e darti la risposta più corretta e specifica. Per il blister devi continuare ad assumere regolarmente le pillole. Ma ci teniamo a sottolineare che in una consulenza online non si possono fare diagnosi e che effettuare una visita ginecologica è fondamentale. Non avere vergogna o timore, la prevenzione è non solo un diritto ma un tuo dovere.

Un caro saluto!