Emma Marrone vince il FantaSanremo 2022: la classifica

È Emma Marrone la vincitrice del FantaSanremo 2022. Il fantagioco più popolare del web ha riscosso un successo strepitoso quest’anno, complice la grande partecipazione dei cantanti del Festival che hanno portato i vari ‘papalina’ e ‘ciao zia Mara’ sul palco dell’Ariston.

A portare a casa la vittoria del FantaSanremo è stata quindi Emma, che nella settimana del Festival di Sanremo è riuscita a totalizzare 525 punti. Un grande distacco dal resto dei cantanti: Dargen D’Amico conquista il secondo posto con 395, seguito da Tananai che chiude il podio a 365 punti.

Non è mancato il commento di Emma, che su Instagram ha ringraziato gli organizzatori del FantaSanremo.

“Ho vinto il FANTASANREMO! La gloria eterna 😂 È stato super divertente!!! Un bacio a tutti gli organizzatori del @fantasanremo !! Grazie a tutte le persone che mi hanno voluta in squadra e ricordatevi… UN CAPITANO… C’È SOLO UN CAPITANO!!!”.

La classifica del FantaSanremo 2022

Emma 525 Dargen D’Amico 395 Tananai 365 Elisa 360 Highsnob e Hu 350 Sangiovanni 350 Gianni Morandi 345 Mahmood e Blanco 345 Achille Lauro 325 Michele Bravi 320 AKA 7even 315 Rkomi 300 Ditonellapiaga e Rettore 285 Yuman 280 Iva Zanicchi 250 La Rappresentante di Lista 245 Massimo Ranieri 195 Irama 185 Le Vibrazioni 185 Noemi 180 Fabrizio Moro 170 Ana Mena 165 Matteo Romano 150 Giusy Ferreri 115 Giovanni Truppi 85

Cos’è il FantaSanremo?

Come per il FantaCalcio, il FantaSanremo è un gioco riguardante il Festival di Sanremo che consistente nello scegliere una squadra di cinque artisti in gara, ai quali vengono assegnati dei punti a seconda di determinate situazioni.

Ad esempio, se il cantante scelto twerka durante l’esibizione guadagna 10 punti. O ancora, se l’artista batte il cinque ad Amadeus sono 15 punti. E anche pronunciare parole come papalina e fantasanremo fa accumulare punti.

Oltre ai bonus ci sono anche i malus, ossia delle penalità che fanno abbassare il punteggio.

Vince chi alla fine del Festival ha totalizzato il punteggio più alto.