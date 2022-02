La famiglia Prelemi si allarga: Giulia e Pierpaolo presentano Prince Valiant

Una nuvola di dolcezza ha fatto il suo ingresso nella famiglia ‘Prelemi’.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno dato il benvenuto a Prince Valiant.

Da tempo la coppia aveva manifestato il desiderio di accogliere un cagnolino e adesso possono festeggiare l’inizio di una vita in tre.

Come i suoi genitori umani, il cucciolo di Pomerania è già una star sui social. Prince ha già una sua pagina Instagram ufficiale che in meno di 24 ore dalla sua creazione ha raccolto oltre 3mila follower.

