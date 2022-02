Blanco, biglietti esauriti per le nuove date del Blu Celeste Tour. Fan delusi

Si è aperta alle 14 di oggi la vendita dei biglietti delle nuove date di Blanco. La richiesta è stata così elevata però, che in molti non sono riusciti ad acquistare i ‘lasciapassare’ per i live. Su Twitter l’hashtag #blucelestetour è finito in tendenza utilizzato da tutti coloro che, dopo un’attesa di molti minuti, hanno visto infrangersi le loro speranze di vedere Blanco esibirsi dal vivo.

VAI OMINO STAI ANDANDO FORTE APRI TUTTE LE PORTE #blucelestetour pic.twitter.com/1Avu4OkzPD — Miss Chanandler Bong (@MartinaLiuzzi1) February 8, 2022

Nonostante si siano aggiunte nuove date live a quelle già programmate, dunque, molti fan sono rimasti a bocca asciutta.

Il calendario aggiornato con tutti gli appuntamenti di Blanco

Le date estive:

Sabato 18 giugno 2022 – LOCARNO – CONNECTION FESTIVAL NUOVA DATA

Venerdì 24 giugno 2022 – GENOVA – GOA BOA_THE NEXT DAY NUOVA DATA

Sabato 9 luglio 2022 – ALBA (CN) – COLLISIONI FESTIVAL NUOVA DATA

Domenica 17 luglio 2022 – L’AQUILA – PINEWOOD FESTIVAL NUOVA DATA

Giovedì 21 luglio 2022 – LUCCA – LUCCA SUMMER FESTIVAL NUOVA DATA

Sabato 23 luglio 2022 – SERVIGLIANO (FM) – NOSOUND FEST NUOVA DATA

Giovedì 28 luglio 2022 – ROMA – ROCK IN ROMA NUOVA DATA

Sabato 30 luglio 2022 – CATANIA – VILLA BELLINI NUOVA DATA

Mercoledì 3 agosto 2022 – MATERA – SONIC PARK MATERA NUOVA DATA

Giovedì 4 agosto 2022 – GALLIPOLI (LE) – PARCO GONDAR NUOVA DATA

Sabato 6 agosto 2022 – CATTOLICA (RN) – ARENA DELLA REGINA NUOVA DATA

Sabato 17 settembre 2022 – MILANO – IPPODROMO SNAI SAN SIRO NUOVA DATA

CALENDARIO TOUR AGGIORNATO:

Domenica 3 APRILE 2022 – PADOVA, GEOX SOLD OUT

Lunedì 4 APRILE 2022 – PADOVA, GEOX SOLD OUT

Mercoledì 6 APRILE 2022 – MILANO, FABRIQUE SOLD OUT

Giovedì 7 APRILE 2022 – MILANO, FABRIQUE SOLD OUT

Domenica 10 APRILE 2022 – ROMA, ATLANTICO SOLD OUT

Lunedì 11 APRILE 2022 – ROMA, ATLANTICO SOLD OUT

Mercoledì 13 APRILE 2022 – TORINO, TEATRO CONCORDIA SOLD OUT

Giovedì 14 APRILE 2022 – TORINO, TEATRO CONCORDIA SOLD OUT

Mercoledì 4 MAGGIO 2022 – FIRENZE, TUSCANY HALL SOLD OUT

Giovedì 5 MAGGIO 2022 – FIRENZE, TUSCANY HALL SOLD OUT

Domenica 22 MAGGIO 2022 – BOLOGNA, ESTRAGON SOLD OUT – NUOVA DATA (sostituisce 8 maggio)

Lunedì 23 MAGGIO 2022 – BOLOGNA, ESTRAGON SOLD OUT – NUOVA DATA (sostituisce 9 maggio)

Venerdì 27 MAGGIO 2022 – BRESCIA, GRAN TEATRO MORATO SOLD OUT – NUOVA DATA (sostituisce 13 maggio)

Sabato 28 MAGGIO 2022 – BRESCIA, GRAN TEATRO MORATO SOLD OUT – NUOVA DATA (sostituisce 14 maggio)