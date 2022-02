Elodie e Davide Rossi: ancora pioggia di baci in giro per Milano – FOTO

Qualche settimana fa, Elodie aveva fatto sapere di “aver bisogno di stare da sola”. Oggi è il settimanale Chi a smentire le sue parole pubblicando delle foto che la vedono, ancora una volta, insieme a Davide Rossi, ex modello (e ora marketing manager) di Armani con il quale l’artista è stata vista dalla fine dello scorso anno.

I due sono stati fotografati in giro per Milano a scambiarsi baci. Un’occasione ghiotta per i paparazzi che li avevano persi di vista dai loro radar, come specifica lo stesso Chi, ormai da mesi. Elodie, poi, aveva trascorso le vacanze natalizie con la sorella Fey.

In una delle sue ultime interviste, l’artista aveva anche parlato della storia con Marracash, ormai archiviata definitivamente. “Il nostro amore non è finito– aveva detto l’interprete di ‘Andromeda’- si è trasformato. Fabio per me continua a essere famiglia. Le persone mica si dimenticano da un giorno all’altro”.

