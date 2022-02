LOL: Chi ride è fuori 2, rilasciato il trailer della nuova edizione – VIDEO

Prendete fiato, riscaldate i muscoli della faccia perché ci sarà da ridere. Prime Video ha svelato oggi il trailer della seconda stagione di Lol: Chi ride è fuori, il comedy show Amazon Original italiano che, dopo il successo della prima stagione, vedrà sfidarsi nel corso delle 6 puntate a colpi di gag: Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Diana Del Bufalo, Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Mago Forest, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Tess Masazza e Max Angioni. Chi riuscirà a non cedere alla risata per tutte le sei ore, si aggiudicherà il premio di 100mila euro, che sarà devoluto a un ente benefico di sua scelta.

Ad osservare questa esilarante gara comica dalla control room, un nuovo inedito duo, composto dall’ormai padrone di casa e game master Fedez, affiancato da Frank Matano. Ma non è tutto. In questa seconda edizione ci sarà anche Lillo, l’arma letale della risata: il popolare comico sarà un ospite speciale, un vero asso nella manica, che potrà essere coinvolto nel gioco per mettere in difficoltà i concorrenti.

LOL: Chi ride è fuori 2 è disponibile dal 24 febbraio in esclusiva sulla piattaforma, in più di 240 Paesi e territori nel mondo. I primi quattro episodi saranno disponibili in streaming da subito e gli ultimi due dal 3 marzo, con il gran finale.

LOL: CHI RIDE È FUORI 2, IL TRAILER