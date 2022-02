Antonella Clerici e le calze a rete di Davide Maggio: “È l’unicità che fa la differenza”

La frase infelice di Davide Maggio su Emma Marrone – “Se hai una gamba importante, eviti le calze a rete” – continua a far scalpore. Dopo aver fatto il giro di tutti i siti internet e dei Tg, la questione arriva anche in tv anche a È sempre mezzogiorno.

Oggi è Antonella Clerici a toccare l’argomento criticando l’uscita del critico televisivo. La conduttrice non ci sta e interrompe le chiacchiere culinarie per affermare quanto Emma sia stata anche bella da vedere. “Proprio perché hai una bella gamba ti devi mettere le calze a rete”, dice la Clerici.

E il messaggio – come ha ribadito la stessa Marrone su Instagram – è rivolto alle ragazze che si sono trovate in situazioni di body shaming.

Il video: “Io ho costruito il mio successo proprio dalle mie imperfezioni”

“In genere– spiega Antonella- le ragazze si sentono sempre molto inadeguate e invece non è vero. Ragazze ricordatevi che è l’unicità che fa la differenza, non è il fatto di conformarsi a quello che fanno tutte. Bisogna essere diverse. Io lo dico sempre, ho costruito il mio successo proprio dalle mie imperfezioni, questa è stata la mia forza. Mi raccomando, siate uniche e voletevi bene per quello che siete senza troppe storie inutili che tanto tutti scriveranno. Non si può sempre piacere a tutti”.