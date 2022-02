Il cielo è ovunque, Josephine Decker: “Diamo ai giovani la possibilità di essere imperfetti”

Potente come la natura selvaggia. Poetico come le parole scritte su un biglietto che il vento porta via con sé. Romantico come un coppia appena nata. Doloroso come la perdita di qualcuno che ami. Sorprendente come il potere dell’immaginazione e delle favole. Il tutto accompagnato dalla musica classica e da un vortice di emozioni: qui si ride, si piange, si soffre, si prova amore, dolore, passione, confusione, disorientamento. Un film che ci mostra come non dovremmo aver paura ad abbracciare i nostri momenti perfetti e i nostri sentimenti imperfetti. L’11 febbraio debutta su Apple Tv+ Il cielo è ovunque (The sky is everywhere, il titolo originale) basato sull’omonimo best seller di Jandy Nelson.

L’amore può curare le nostre ferite? Dopo una grave perdita possiamo ritrovare la ‘musica’ che è in noi? E ancora, possiamo capire l’amore senza provare il dolore e viceversa? Il film Apple e A24 segue la storia della diciassettenne Lennie Walker (Grace Kaufman). Vive in una casa, quasi fiabesca, tra le magiche sequoie della California settentrionale e circondata dalle rose gigantesche insieme a sua nonna (Cherry Jones) e a suo padre (Jason Segel, How I Met Your Mother). Lei è un vero prodigio musicale ma la morte improvvisa della sorella maggiore, Bailey, le ha tolto il respiro e la voglia di continuare a fare musica. Loro facevamo tutto insieme. E avevano in progetto di fare insieme l’esame di ammissione alla Julliard, scuola di arte, danza, musica e spettacolo. Ma i colori sono spariti dalla sua vita dopo quel tragico giorno. L’unica sua via di fuga sono dei bigliettini che lascia in giro per la cittadina, soprattutto nel bosco, su cui scrive poesie, pensieri.

Lennie è nel pieno dell’elaborazione del lutto. È una bomba pronta a esplodere. Le relazioni con gli altri personaggi del film l’aiutano a togliersi di dosso quel senso di colpa che, spesso, ci pervade quando perdiamo qualcuno. In questo ‘viaggio’ animato da tante emozioni contrastanti c’è la relazione con due ragazzi: Toby (Pico Alexander), il fidanzato di sua sorella, che comprende perfettamente quello che prova Lennie; e poi c’è Joe Fontaine (Jacques Colimon), il carismatico nuovo ragazzo della scuola che cura le sue pene mostrandole il futuro attraverso la musica e l’amore. A rendere complicata la relazione da Lennie e Joe è Toby. I sentimenti di Lennie, onesti e conflittuali, e la sua vivida immaginazione la porteranno a creare una canzone tutta sua.

IL CIELO È OVUNQUE, L’INTERVISTA ALLA REGISTA JOSEPHINE DECKER

Abbiamo incontrato la regista Josephine Decker in occasione della presentazione globale del film.

IL CIELO È OVUNQUE, IL TRAILER