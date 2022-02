Sono veramente agitata, una gravidanza non sarei in grado di gestirla…

Buongiorno dottori.

Sono molto agitata e avrei bisogno di farvi una domanda. Ho preso la pillola dei 5 giorno dopo (EllaOne) a distanza di mezz’ora dal rapporto a rischio e al mio ottavo giorno di ciclo (il giorno prima, avevo ancora dei residui di sangue legati al mio ciclo prevendite del 21 gennaio). Il mio ciclo varia tra i 26 e i 29 giorni. Il 5º giorno post pillola ho avuto delle perdite abbondanti e gelatinose. Oggi (12º giorno dopo EllaOne) ho qualche fitta al seno e ai capezzoli, un leggero mal di testa e fino a qualche giorno fa avevo delle perdite bianche (meno copiose delle precedenti). Domani sarebbero 2 settimane dal rapporto a rischio e da EllaOne. Avrei intenzione di fare un test di gravidanza (sebbene domani sarebbero sei giorni di anticipo rispetto al giorno previsto per il mio prossimo ciclo, se non avessi preso la pillola). Il test (la marca che ho trovato è Dr. Marcus), sarebbe sufficientemente efficace per farmi attendere con “serenità” il mio ciclo? Che possibilità ci sono che EllaOne, alla luce degli elementi che vi ho dato, possa aver fallito?

Si legge sul bugiardino che non è efficace al 100%, ebbene, quando è che fallisce?

Spero mi possiate aiutare. Sono veramente tanto tanto agitata, una gravidanza adesso non sarei in grado di gestirla. Saluti.

A.

Cara A,

hai assunto il contraccettivo di emergenza subito e questo dovrebbe garantisce una massima efficacia. Essendo un farmaco a tutti gli effetti diversi possono essere gli effetti collaterali da cefalea, nausee, dolori pelvici, irregolarità del ciclo a secondo della risposta individuale dell’organismo. Tieni presente che potrebbe verificarsi un ritardo del ciclo o episodi di spotting a causa dell’importante apporto ormonale.

Le perdite bianche e la tensione al seno che descrivi potrebbero essere sintomi della fase ovulatoria; difatti quando gli estrogeni aumentano, si può notare un’aumentata secrezione di muco cervicale, che generalmente ha una consistenza prima gelatinosa, poi è opaco, poi sempre più limpido e filante fino ad assomigliare all’albume d’uovo.

Nello specifico il test di gravidanza va effettuato al primo giorno di ritardo ma dovrebbe essere attendibile anche dopo 12/14 giorni dal presunto rapporto a rischio, ovvero il tempo necessario affinchè si possa rilevare l’ormone della gravidanza.

Non vi è un 100% di efficacia in quanto è impossibile poter controllare tutte le situazioni e variabili, per cui c’è sempre un margine di errore, ma puoi stare tranquilla non sembrano ci siano rischi per una gravidanza.

Se lo stato di ansia prendesse il sopravvento puoi sempre confrontarti con la tua ginecologa che con una visita approfondita potrà darti delle risposte più precise e individualizzate.

Un caro saluto!